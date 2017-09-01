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Патрушев примет участие в открытии кадетского училища в Петрозаводске

Общество
1 сентября, 0:18 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Распоряжение о создании училища премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в мае 2017 года

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ТАСС, 1 сентября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу примет участие в открытии Петрозаводского президентского кадетского училища.

"Патрушев, являющийся председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, примет участие в открытии Петрозаводского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

В этот же день Патрушев посетит крупнейшее машиностроительное предприятие Карелии - завод "Петрозаводскмаш" госкорпорации "Росатом", а также проведет встречи с руководством региона.

Высокий конкурс и развитая инфраструктура

1 сентября в стенах нового кадетского училища начнут учебный год 360 детей из разных регионов страны. Кадетов разместят в трех корпусах в соответствии с годом обучения. Для кадетов в Петрозаводске с нулевого цикла построен учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест с акустической установкой для звукоусиления.

Также была возведена трехэтажная столовая, в которой размещено несколько обеденных залов, магазин товаров первой необходимости, парикмахерская, классы дополнительного образования и электронный тир. Столовая соединена с основным корпусом крытым теплым переходом.

При строительстве училища в Петрозаводске были использованы ранее разработанные типовые проекты зданий для объектов образования Минобороны.

Распоряжение о создании училища премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в мае 2017 года. Согласно документу, в учреждении будет вестись не только обучение по общеобразовательным предметам, но и "подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной службе". Предельная штатная численность училища - 350 человек, образование в нем будут получать 840 кадетов.

Конкурс в новое училище будет достаточно высоким и может составить до восьми человек на место, заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, инспектируя в апреле ход строительства учреждения. По его словам, детей "будут принимать из всех регионов, ограничений нет", поэтому "отбор предстоит нешуточный".

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков тогда же сказал, что кадетское училище в Петрозаводске может принять в следующем году Международный детский арктический форум.

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Персоны
Иванов, Тимур Вадимович Парфенчиков, Артур Олегович Патрушев, Николай Платонович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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