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В Ярославле 1 сентября стартует всероссийский форум "ПроеКТОриЯ"

Общество
1 сентября, 0:29 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Форум посетит президент Владимир Путин и проведет всероссийский открытый урок

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 500 школьников из разных регионов примут участие во всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ", который пройдет в Ярославле с 1 по 4 сентября, сообщил в пятницу пресс-центр форума.

"С 1 по 4 сентября 2017 года в городе Ярославле по решению главы государства пройдет всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие, и их педагоги соберутся на площадке форума, чтобы найти ответы на волнующие их вопросы: где смогут пригодиться их силы и способности, какую выбрать образовательную и профессиональную траекторию", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин посетит форум "ПроеКТОриЯ" и проведет в Ярославле всероссийский открытый урок. На площадке форума также пройдут лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего. Школьникам будет предложено решить реальные производственные задачи в специально оборудованных лабораториях. Старшеклассники объединятся в команды, их наставниками станут известные ученые и педагоги ведущих вузов страны.

С детьми будут работать представители крупных компаний, ключевых партнеров форума - ГK "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ГK "Росатом", ГK "Р-Фарм", ПАО "Ростелеком", Mail.Ru Group, БФ "Система", РДШ, ОАО "РЖД", ФИОП "РОСНАНО", НИЦ "Курчатовский Институт", ГK "РОСКОСМОС", ПАО "Россети", "Россвязь", ФРИИ и другие.

Президент России Владимир Путин 22 февраля распорядился провести в Ярославле Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В этом году он пройдет в формате всероссийского открытого урока "ПроеКТОриЯ" и будет посвящен выбору профессии.

Председателем утвержденного главой государства оргкомитета форума стал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Первый Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" прошел в Ярославле в ноябре 2013 года.

ТАСС выступает генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

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