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Две тысячи детей начнут учебу в первой региональной школе "Сколково" в Тамбове

Общество
1 сентября, 1:54 UTC+3 ТАСС

В новом образовательном комплексе кабинеты будут работать и как учебные классы, и как творческие студии, научные лаборатории и круглые столы для дискуссий

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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

ТАСС, 1 сентября. Около 2 тыс. детей начнут 1 сентября учебу в школе "Сколково-Тамбов", которая стала первым в России проектом региональной школы "Сколково". Об этом сообщил ТАСС заместитель главы администрации Тамбова Сергей Кузнецов.

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"Первый в России проект региональной школы "Сколково" с инвестициями 1,8 млрд рублей реализован в Тамбове, он вошел в перечень рекомендованных типовых проектов для других областей. Это одна из самых крупных школ в стране, она рассчитана на 2 тыс. 425 учеников, к занятиям 1 сентября приступят 1 тыс. 986 школьников в 76 классах. Также здесь самое большое в регионе число первоклассников - 346 детей в 13 классах", - сказал Кузнецов.

По его словам, школа предназначена для детей из крупного тамбовского микрорайона "Радужный", ее построили за восемь месяцев. "Это многофункциональный инновационный образовательный комплекс: в первой половине дня кабинеты будут работать как учебные классы, во второй - как творческие студии, научные лаборатории, круглые столы для дискуссий, школы журналистики. Наша задача - максимально заполнить вторую часть дня развивающими и оздоровительными проектами, для этого в новой школе будут работать специалисты дополнительного образования: тренеры, преподаватели художественной и музыкальной школ", - сказал он.

Школа "Сколково-Тамбов" построена по госпрограмме "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы. "В новой школе будут разработаны индивидуальные образовательные программы для каждого ученика, им в помощь созданы 13 образовательных центров - обществоведческих дисциплин, зарубежной и отечественной лингвистики, естественнонаучного образования, искусства, флористики и ландшафтного дизайна, прикладных технологий, IT-технологий, роботехники, моделирования, развития профессиональных компетенций, спорта", - сказал Кузнецов.

Как сообщила ТАСС директор Тамбовского областного центра стратегических разработок Ирина Шлыкова, в школе "Сколково-Тамбов" впервые в региональной системе среднего образования в полном объеме будет реализована программа питания в формате шведского стола.

В 2011 году фонд "Сколково" при поддержке Министерства образования и науки РФ и компании Microsoft провел конкурс на создание концепции для проектирования "Школы Сколково". На конкурс поступило 202 проекта концепции из 47 регионов России и пяти стран ближнего и дальнего зарубежья, один из которых был признан победителем. Также было выделено 12 проектов, на основе которых будет разработана сеть "сколковских школ" - опорные пункты инновационной политики в регионах: в Свердловской, Мурманской, Тамбовской, Томской, Самарской и Новосибирской областях, Красноярском и Пермском краях, Татарстане и Москве.

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