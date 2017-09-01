Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военная прокуратура в 2017 году через суды возместила ущерб на 1,3 млрд рублей

Общество
1 сентября, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Кроме того, по словам главного военного прокурора РФ Валерия Петрова, только в этом году внесено около 1,5 тыс. актов реагирования на выявленные нарушения в сфере гособоронзаказа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Военная прокуратура добилась возмещения ущерба государству ущерба на 1,3 млрд рублей от злоупотреблений со средствами гособоронзаказа и военным имуществом. Об этом сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу, когда органы военной прокуратуры отмечают 150 лет со стороны дня образования в России (указом Александра II 1 сентября 1867 года был назначен первый главный военный прокурор в истории России).

"Мы совместно с органами военного управления принимаем действенные меры по возмещению материального вреда, причиненного государству. Только в этом году общий ущерб, установленный итоговыми судебными решениями, составил более 1,3 млрд рублей. Всего в пользу государства взыскано или передано законным владельцам имущества на сумму 994,5 млн рублей", - сообщил руководитель Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Мы придаем важное значение возвращению в ведение Минобороны и других силовых ведомств незаконно отчужденных земельных участков, зданий, сооружений и другого имущества, в том числе неправомерно находящегося во владении сторонних коммерческих организаций, - подчеркнул он. - Так, например, после вмешательства военной прокуратуры Восточного военного округа возвращены в собственность Минобороны земельные участки и расположенные на них здания военного городка "Серышево-3" стоимостью более 300 млн рублей".

По его словам, только в этом году военными прокурорами внесено около 1,5 тыс. актов реагирования на выявленные нарушения в сфере гособоронзаказа, по материалам военных прокуроров возбуждено более 100 уголовных дел.

"Минобороны-то как раз все свои обязательства выполняет, поэтому, когда мы говорим о подобных преступлениях, то речь прежде всего идет о подрядчиках и всех, кто крутится вокруг освоения бюджетов", - отметил Валерий Петров.

Вместе с тем он добавил, что благодаря принятым мерам "более чем на треть сократилось количество коррупционных посягательств, на четверть - преступлений против военного имущества и бюджетных средств".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Петров, Валерий Георгиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
2
Соглашение Украины об ассоциации с ЕС: победа или поражение
3
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла
4
СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМД
5
Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления
6
МВД не принимало решения о выдаче Джабраилову наградного оружия
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама