Военная прокуратура в 2017 году через суды возместила ущерб на 1,3 млрд рублей

ТАСС, 1 сентября. Военная прокуратура добилась возмещения ущерба государству ущерба на 1,3 млрд рублей от злоупотреблений со средствами гособоронзаказа и военным имуществом. Об этом сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу, когда органы военной прокуратуры отмечают 150 лет со стороны дня образования в России (указом Александра II 1 сентября 1867 года был назначен первый главный военный прокурор в истории России).

"Мы совместно с органами военного управления принимаем действенные меры по возмещению материального вреда, причиненного государству. Только в этом году общий ущерб, установленный итоговыми судебными решениями, составил более 1,3 млрд рублей. Всего в пользу государства взыскано или передано законным владельцам имущества на сумму 994,5 млн рублей", - сообщил руководитель Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Мы придаем важное значение возвращению в ведение Минобороны и других силовых ведомств незаконно отчужденных земельных участков, зданий, сооружений и другого имущества, в том числе неправомерно находящегося во владении сторонних коммерческих организаций, - подчеркнул он. - Так, например, после вмешательства военной прокуратуры Восточного военного округа возвращены в собственность Минобороны земельные участки и расположенные на них здания военного городка "Серышево-3" стоимостью более 300 млн рублей".

По его словам, только в этом году военными прокурорами внесено около 1,5 тыс. актов реагирования на выявленные нарушения в сфере гособоронзаказа, по материалам военных прокуроров возбуждено более 100 уголовных дел.

"Минобороны-то как раз все свои обязательства выполняет, поэтому, когда мы говорим о подобных преступлениях, то речь прежде всего идет о подрядчиках и всех, кто крутится вокруг освоения бюджетов", - отметил Валерий Петров.

Вместе с тем он добавил, что благодаря принятым мерам "более чем на треть сократилось количество коррупционных посягательств, на четверть - преступлений против военного имущества и бюджетных средств".