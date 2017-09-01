Акцент на будущее: развитие образования в странах АТР обсудят на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Две образовательные конференции с участием делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) включены в программу Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. В частности, на международной конференции АТЭС (Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) участники обсудят единую концепцию будущей системы высшего образования, взаимное признание дипломов и продвижение российской модели высшего образования в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Вторая конференция соберет представителей университетов стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ее главной темой станет обсуждение опыта разных стран в применении новых экономических механизмов. Обе конференции состояться в предшествующий главным событиям ВЭФ Молодежный день 5 сентября.

Признание дипломов и единые стандарты

Взаимное признание дипломов станет одной из главных тем образовательной конференции АТЭС. Об этом ТАСС рассказала проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктория Панова. "Конференция АТЭС будет посвящена в первую очередь проблемам взаимного признания дипломов, признания квалификаций экономик АТЭС. Сегодня есть отдельные, двухсторонние договоренности в этой сфере, но общего для всех, всеми принимаемого и выполняемого соглашения нет", - отметила эксперт.

"Если низкий уровень иностранного языка, адаптационные и социально-психологические сложности могут быть нивелированы внутренними инициативами самого вуза, то вопрос признания дипломов и квалификаций с иностранными партнерами можно решить только выработав единую стратегию в регионе в рамках одного из институтов многостороннего сотрудничества, так как эта задача коррелирует с вопросами качества [образования] и его оценкой", - считает представитель ДВФУ.

Как отмечает Панова, унификация образовательных подходов и стандартов в разных странах региона позволит студентам учиться и стажироваться за рубежом, а студентам АТР получать российское образование. По ее словам, принятые совместные решения могут лечь в основу предложений к форуму АТЭС, который пройдет в ноябре 2017 года во Вьетнаме

Международная образовательная конференция АТЭС проходит во Владивостоке с 2012 года. С 2015 года она включена в программу ВЭФ. В прошлом году ее участники разработали проект стратегии развития образования в странах-участницах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества до 2030 года.

В центре внимания опыт ТОР и свободных портов

Вторая образовательная конференция будет посвящена сотрудничеству университетов стран АСЕАН. "На пленарной сессии ожидается обсуждение общих проблем, вызовов и возможностей для расширения сотрудничества между странами АСЕАН. Остальные сессии - прикладные, нацеленные не только на узкую тематику, которая касается одного вуза, она нацелена на общенациональное международное экономическое развитие и взаимодействие", - рассказала о программе Виктория Панова.

В частности, одна из сессий будет посвящена непосредственно экономическому, торговому сотрудничеству АСЕАН, опыту территорий опережающего развития (ТОР) и свободных портов в разных странах и на Дальнем Востоке России. "Будет рассмотрено использование опыта, который есть уже у стран АСЕАН по организации подобных территорий, какие перед ними стояли вызовы, какие вызовы стоят перед нами. Это будет обмен опытом , на основе которого возможна выработка рекомендаций", - подчеркнула представитель ДВФУ.

Еще одной проблемой, которую намерены обсудить участники, станет формирование образа России в странах АСЕАН. "Хотя у нас достаточно позитивные или нейтральные образы друг друга, они во многом остаются условными и богатыми стереотипами. И для того, чтобы мы действительно могли налаживать сотрудничество во всех сферах, необходимо эти стереотипы ломать и показывать на всех уровнях реальную картину, что представляет из себя та или иная страна или культура", - подчеркнула Панова важность проблемы.

Университетский форум АСЕАН пройдет во второй раз. Его организаторами являются ДВФУ, МГИМО и секретариат АСЕАН при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства образования РФ.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.