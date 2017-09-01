Акцент на будущее: развитие образования в странах АТР обсудят на ВЭФ

Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 годуСпорт 1 сентября, 3:47
Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствамЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:35
Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентябряМосква 1 сентября, 3:28
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженностиМеждународная панорама 1 сентября, 3:24
Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немцаСпорт 1 сентября, 2:48
В подмосковном Дмитрове стартует чемпионат мира по стендовой стрельбеСпорт 1 сентября, 2:44
Вице-президент федерации: конкуренция между сестрами Авериными идет им на пользуСпорт 1 сентября, 2:34
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового послаМеждународная панорама 1 сентября, 2:30
Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФМеждународная панорама 1 сентября, 2:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Две образовательные конференции с участием делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) включены в программу Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. В частности, на международной конференции АТЭС (Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) участники обсудят единую концепцию будущей системы высшего образования, взаимное признание дипломов и продвижение российской модели высшего образования в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Вторая конференция соберет представителей университетов стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ее главной темой станет обсуждение опыта разных стран в применении новых экономических механизмов. Обе конференции состояться в предшествующий главным событиям ВЭФ Молодежный день 5 сентября.
Взаимное признание дипломов станет одной из главных тем образовательной конференции АТЭС. Об этом ТАСС рассказала проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктория Панова. "Конференция АТЭС будет посвящена в первую очередь проблемам взаимного признания дипломов, признания квалификаций экономик АТЭС. Сегодня есть отдельные, двухсторонние договоренности в этой сфере, но общего для всех, всеми принимаемого и выполняемого соглашения нет", - отметила эксперт.
"Если низкий уровень иностранного языка, адаптационные и социально-психологические сложности могут быть нивелированы внутренними инициативами самого вуза, то вопрос признания дипломов и квалификаций с иностранными партнерами можно решить только выработав единую стратегию в регионе в рамках одного из институтов многостороннего сотрудничества, так как эта задача коррелирует с вопросами качества [образования] и его оценкой", - считает представитель ДВФУ.
Как отмечает Панова, унификация образовательных подходов и стандартов в разных странах региона позволит студентам учиться и стажироваться за рубежом, а студентам АТР получать российское образование. По ее словам, принятые совместные решения могут лечь в основу предложений к форуму АТЭС, который пройдет в ноябре 2017 года во Вьетнаме
Международная образовательная конференция АТЭС проходит во Владивостоке с 2012 года. С 2015 года она включена в программу ВЭФ. В прошлом году ее участники разработали проект стратегии развития образования в странах-участницах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества до 2030 года.
Вторая образовательная конференция будет посвящена сотрудничеству университетов стран АСЕАН. "На пленарной сессии ожидается обсуждение общих проблем, вызовов и возможностей для расширения сотрудничества между странами АСЕАН. Остальные сессии - прикладные, нацеленные не только на узкую тематику, которая касается одного вуза, она нацелена на общенациональное международное экономическое развитие и взаимодействие", - рассказала о программе Виктория Панова.
В частности, одна из сессий будет посвящена непосредственно экономическому, торговому сотрудничеству АСЕАН, опыту территорий опережающего развития (ТОР) и свободных портов в разных странах и на Дальнем Востоке России. "Будет рассмотрено использование опыта, который есть уже у стран АСЕАН по организации подобных территорий, какие перед ними стояли вызовы, какие вызовы стоят перед нами. Это будет обмен опытом , на основе которого возможна выработка рекомендаций", - подчеркнула представитель ДВФУ.
Еще одной проблемой, которую намерены обсудить участники, станет формирование образа России в странах АСЕАН. "Хотя у нас достаточно позитивные или нейтральные образы друг друга, они во многом остаются условными и богатыми стереотипами. И для того, чтобы мы действительно могли налаживать сотрудничество во всех сферах, необходимо эти стереотипы ломать и показывать на всех уровнях реальную картину, что представляет из себя та или иная страна или культура", - подчеркнула Панова важность проблемы.
Университетский форум АСЕАН пройдет во второй раз. Его организаторами являются ДВФУ, МГИМО и секретариат АСЕАН при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства образования РФ.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.