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Губернатор Калифорнии примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Общество
1 сентября, 5:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, сентября. /ТАСС

Сообщается, что Джерри Браун намерен расширить транстихоокеанское сотрудничество, которое осуществляет штат в рамках борьбы с изменением климата

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте губернатора.

"Губернатор Браун примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке на следующей неделе, чтобы расширить транстихоокеанское сотрудничество, которое осуществляет Калифорния в рамках борьбы с изменением климата", - говорится в нем.

Как убежден Браун, ВЭФ является "не просто поводом для привлечения инвестиций, а возможностью укрепления наших обязательств по сокращению использования углеводородов" в мировой экономике, отмечается в сообщении.

Согласно расписанию, губернатор должен прибыть во Владивосток 5 сентября, в Калифорнию он вернется через три дня. На форуме Браун, в частности, примет участие в панельной дискуссии под названием "Четырехугольник Россия - Китай - Япония - США: есть ли возможности для сотрудничества?" Она запланирована на 6 сентября.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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