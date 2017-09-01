Губернатор Калифорнии примет участие в ВЭФ во Владивостоке

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте губернатора.
"Губернатор Браун примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке на следующей неделе, чтобы расширить транстихоокеанское сотрудничество, которое осуществляет Калифорния в рамках борьбы с изменением климата", - говорится в нем.
Как убежден Браун, ВЭФ является "не просто поводом для привлечения инвестиций, а возможностью укрепления наших обязательств по сокращению использования углеводородов" в мировой экономике, отмечается в сообщении.
Согласно расписанию, губернатор должен прибыть во Владивосток 5 сентября, в Калифорнию он вернется через три дня. На форуме Браун, в частности, примет участие в панельной дискуссии под названием "Четырехугольник Россия - Китай - Япония - США: есть ли возможности для сотрудничества?" Она запланирована на 6 сентября.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.