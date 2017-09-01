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"Норникель" выделил грант на трудоустройство инвалидов

Общество
1 сентября, 9:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 1, сентября. /ТАСС

В 2017 году для граждан с ограничениями по здоровью создано шесть временных рабочих мест, инвалиды помогают маломобильным гражданам при посещении медучреждений

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КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Центр занятости населения Норильска (Красноярский край) заключили договор с местной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) по трудоустройству горожан с ограниченными возможностями здоровья на создание рабочих мест в рамках проекта "Взаимопомощь". Проект реализовывается в рамках грантовой программы "Норникеля", сообщили в пятницу в региональном агентстве труда и занятости.

"Норильская организация ВОИ победила в конкурсе в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей" ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", получив грант на реализацию проекта "Взаимопомощь". Проект направлен на улучшение ситуации с занятостью инвалидов. В этой связи в 2017 году для граждан с ограничениями по здоровью создано шесть временных рабочих мест на базе травмпункта, межрайонной поликлиники №1, межрайонной детской больницы", - говорится в сообщении.

Размер гранта в региональном агентстве не уточнили. В рамках проекта трудоустроенные инвалиды помогают маломобильным гражданам при посещении медицинских учреждений. Средства гранта направлены на оснащение рабочих мест: приобретение оргтехники, камер видеонаблюдения и кнопок вызова сотрудника.

Администрация города в свою очередь возмещает затраты работодателя (общественной организации) на выплату заработной платы гражданам. Также трудоустроенные горожане получают материальную поддержку со стороны службы занятости. С начала года на этих рабочих местах временно были заняты 28 человек.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

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