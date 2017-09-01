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Улицу в Москве назовут в честь Героя РФ, погибшего при освобождении заложников в Беслане

Общество
1 сентября, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В честь подполковника Дмитрия Разумовского также названа одна из улиц Ульяновска, где он жил в ранние годы

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Траурные мероприятия в Беслане, 2016 год

Траурные мероприятия в Беслане, 2016 год

© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Одну из улиц Москвы назовут в честь Героя России подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего при исполнении в операции по освобождению заложников в школе Беслана в 2004 году. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№ 6719 и 6721), которые расположены в районе Крюково в ЗелАО. Он жил в Крюкове в конце 1980-х гг., многие местные жители хорошо помнят Разумовского. В память о нем в Крюкове ежегодно проводят турнир гран-при по парашютному спорту на точность приземления", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующее предложение фонда ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов "Рокада" было одобрено на недавнем заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.

Звание Героя России Дмитрию Разумовскому, участвовавшему в штурме захваченной террористами школы №1 Беслана 3 сентября 2004 года, присвоено посмертно. В Беслане на месте его гибели установлена памятная плита, в его честь также названа одна из улиц Ульяновска, в котором он жил в ранние годы.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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