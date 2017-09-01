В Ингушетии открылись школа и детсад для детей военнослужащих

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Начальная школа и детский сад для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии открылись в Республике Ингушетия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В этом году в детский сад пошли 80 ребят, а школьные парты заняли 66 учеников. Открытие этих важных социальных объектов, несомненно, укрепит семьи военнослужащих Росгвардии", - сообщил собеседник агентства.

Накануне праздника первоклассникам вручили портфели и канцелярские принадлежности от директора Росгвардии Виктора Золотова.

Новые школа и сад оборудованы всеми необходимыми средствами безбарьерной среды для обучения детей с ограниченными физическими возможностями. В детском саду также есть бассейн, музыкальный зал, компьютерный класс и спортивная площадка.

Еще одна школа и детский сад для детей военнослужащих ранее были открыты в Грозном.

Первоклассники также получили подарки от Виктора Золотова к началу нового учебного года.