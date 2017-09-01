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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Общество
1 сентября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В своем послании президент отметил, что целостность уммы используется на благо мира и согласия в обществе

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В поздравлении, в частности, говорится: "У этого праздника, знаменующего окончание паломничества мусульман к святым местам - уникальные, пришедшие из глубины веков традиции, напоминающие о крепких духовных корнях, преемственной связи поколений, в которых заключается мощная созидательная, объединяющая сила российской мусульманской общины".

"Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе", - отметил Путин.

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