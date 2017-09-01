Строительство нового корпуса школы в Саратове позволит решить в ней проблему первой смены

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство нового корпуса гимназии на 400 ученических мест начнется в Саратове в 2018 году. Также, на территории гимназии появится новый стадион, площадка для занятий волейболом и баскетболом и сдачи норм ГТО, открытый бассейн, сообщил в пятницу при посещении учебного заведения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уникальность саратовской гимназии №89 в том, что она включает в себя спортивно-оздоровительный центр, где школьники занимаются многими видами спорта.

Физкультурный комплекс с бассейном, был построен несколько лет назад после того, как инициативная группа учителей и родителей обратилась к Володину с просьбой оказать помощь в строительстве спортивного зала. В 2009 году был возведен новый учебный корпус и построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Сейчас школу посещают около 300 учеников.

"Теперь мы планируем возведение второй очереди гимназии. Здесь планируется строительство нового учебного корпуса на 400 ученических мест, с новым актовым залом, столовой. Сейчас школа учится в две смены, но благодаря появлению дополнительных мест, все ученики смогут заниматься в первую смену", - сказал Володин.

Финансирование проекта предполагается за счет средств федерального бюджета с софинансированием из регионального.

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым 31 августа поручил ему разобраться с ситуацией в школах региона, где, по словам граждан, отправивших свои жалобы на "Прямую линию" главе государства, "скоро будут учиться в три смены".

В то же день пресс-служба губернатора распространила сообщение со ссылкой на зампреда правительства региона Ивана Кузьмина, в котором говорится, к 2025 году все школы Саратовской области перейдут на систему обучения в первую смену.

По данным правительства региона, до конца 2017 года в области откроется еще одна школа в Волжском районе на 825 мест. В 2018 году планируется строительство школы на 1100 мест в Энгельсе.