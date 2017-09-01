"Школу четырех президентов" открыли в День знаний в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/.Школу, которую строили почти четверть века, торжественно открыли в пятницу в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

Это учебное заведение в Крыму называют "школой четырех президентов", поскольку с 1992 года обещания о ее постройке давали все президенты Украины от Леонида Кравчука до Виктора Януковича. Достроена она была после того, как полуостров воссоединился с Россией.

"Школа с 1990-х годов стояла недостроенная, этот район был похож на свалку со стороны. А сегодня, благодаря вводу школы в эксплуатацию, вся эта территория преобразилась. Я не говорю о том, какая это радость для родителей, которые могут своих детей отвести в школу рядом с домом", - сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день "это самая современная в регионе школа".

"Школа оснащена самым современным оборудованием, преподавательский коллектив подбирался с особой тщательностью... На ее строительство из республиканского бюджета было выделено 474 млн рублей", - сообщил Аксенов.

Школа рассчитана на 830 мест (33 класса), в этом учебном году она приняла 760 учеников (95% детей из семей крымских татар). Учебное заведение расположено в микрорайоне "Фонтаны". В ней предполагается обучение на русском и крымско-татарском языках.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения).