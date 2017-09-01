"Школу четырех президентов" открыли в День знаний в Симферополе

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Пробки в Москве 1 сентября могут достичь 10 балловОбщество 1 сентября, 11:22
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/.Школу, которую строили почти четверть века, торжественно открыли в пятницу в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.
Это учебное заведение в Крыму называют "школой четырех президентов", поскольку с 1992 года обещания о ее постройке давали все президенты Украины от Леонида Кравчука до Виктора Януковича. Достроена она была после того, как полуостров воссоединился с Россией.
"Школа с 1990-х годов стояла недостроенная, этот район был похож на свалку со стороны. А сегодня, благодаря вводу школы в эксплуатацию, вся эта территория преобразилась. Я не говорю о том, какая это радость для родителей, которые могут своих детей отвести в школу рядом с домом", - сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, на сегодняшний день "это самая современная в регионе школа".
"Школа оснащена самым современным оборудованием, преподавательский коллектив подбирался с особой тщательностью... На ее строительство из республиканского бюджета было выделено 474 млн рублей", - сообщил Аксенов.
Школа рассчитана на 830 мест (33 класса), в этом учебном году она приняла 760 учеников (95% детей из семей крымских татар). Учебное заведение расположено в микрорайоне "Фонтаны". В ней предполагается обучение на русском и крымско-татарском языках.
На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения).