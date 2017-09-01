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Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища

Общество
1 сентября, 10:21 дата обновления: 1 сентября, 10:36 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 1, сентября. /ТАСС

В мероприятии также приняли участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков и замглавы Минобороны России Николай Панков

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

© Денис Ичеткин/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в церемонии открытия в Петрозаводске президентского кадетского училища.

В начале церемонии секретарь Совбеза и другие почетные гости выступили перед учащимися и их родителями с приветственными словами. После этого состоялась церемония вручения звания училищу.

Выступая перед собравшимися, Патрушев поблагодарил тех, кто принимал решение создании училища, - президента РФ Владимира Путина, правительство РФ, министерство обороны и руководство Карелии, а также строителей. "В этих помещениях, классах наши кадеты получат необходимые знания, базовые знания, которые им пригодятся дальше по всей жизни, в том числе при поступлении в высшие учебные военные заведения", - подчеркнул он. Секретарь Совбеза отметил, что в училище кадетов научат в том числе принимать сложные решения и ответственность. Он выразил уверенность, что родители учащихся будут гордиться ими.

Патрушев приехал в училище в военной форме генерала армии. В последнее время в должности секретаря Совбеза он крайне редко появлялся на публике в мундире.

В мероприятии также приняли участие замглавы Минобороны России Николай Панков и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Панков передал училищу приветствие министра обороны РФ Сергея Шойгу и пожелал успехов в учебе и в жизни "и только хороших и отличных оценок".

Петрозаводское президентское кадетское училище создано по распоряжению правительства РФ от 26 мая 2017 года. Начальником училища был назначен полковник запаса Андрей Макаревич. К 22 августа училище было полностью укомплектовано руководящим составом, преподавателями и воспитателями. С 1 сентября здесь начинают обучение кадеты учебных курсов 5-7 классов общим числом 360 человек (по 120 человек на курсе). Каждый последующий год будет проводиться набор учебного курса пятых классов по 120 человек, к 1 сентября 2021 года количество обучающихся достигнет 840 человек.

В составе поступивших в училище воспитанников - представители 49 субъектов РФ, в том числе 166 человек - из Карелии. 13 поступивших в училище - дети, оставшиеся без попечения родителей, 52 ребенка - из неполных семей.

В училище в 2017 году построены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, три спальных корпуса на 120 мест каждый, крытый спортивный комплекс. В августе 2018 года планируется ввод в эксплуатацию объектов второй очереди - четыре спальных корпуса на 120 человек каждый, спорткомплекс с бассейном и хоккейной площадкой, а также стадион.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Парфенчиков, Артур Олегович Патрушев, Николай Платонович Путин, Владимир Владимирович Панков, Николай Александрович
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