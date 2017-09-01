Первая после воссоединения Крыма с Россией школа открылась в Севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Школа в микрорайоне Бухта Казачья приняла 1 сентября более 1 тыс. учеников. Это первое общеобразовательное учреждение, построенное в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией, а также и за последние 25 лет.
"Первоклассники, ученики других классов, которые пришли сегодня впервые в эту школу. <…> Я желаю, чтобы <…> ребята учились хорошо, чтобы преподаватели, которые будут вкладывать в вас душу, увидели умных интересующихся учеников, а родители почувствовали, что, отдав детей в эту школу, они получат образованных, воспитанных и надежных ребят", - сказал на торжественной линейке врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
Как пояснили в администрации Севастополя, микрорайон Бухта Казачья - это бывший военный городок, сейчас в нем активно строятся многоэтажки. Большинство жильцов микрорайона - молодые семьи, каждая третья семья - многодетная.
Школа в бухте Казачья стала первым общеобразовательным учреждением, построенным в Севастополе за 25 лет. Она рассчитана на 600 мест, но, благодаря работе в две смены, в этом году приняла более 1 тыс. детей, из них - 158 первоклассники.
Участвовавшая в торжественном открытии школы в Бухте Казачья заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что всего в России 1 сентября идут в школы около 15,5 млн детей, из них около 1,8 млн - первоклассники.
"Мы реализуем огромную программу по развитию современной [школьной] инфраструктуры. Я благодарна Дмитрию Владимировичу (Овсянникову), что Севастополь вступил в эту программу, мы видим ее результат, и что в течение короткого промежутка времени будут построены девять новых образовательных учреждений", - добавила она.
Фундамент новой школы был заложен в 2012 году, однако к 2016 году строительство еще не было завершено. В конце прошлого года власти Севастополя заключили контракт с новым подрядчиком - ООО "Теплостройсервис", и школа была сдана в июле 2017 года. Стоимость строительства - 480,9 млн рублей.
Школа оснащена современным учебным оборудованием, в том числе для кабинетов химии, физики и информатики. Также имеется хореографический зал, спортивные площадки общего профиля, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки.
В ноябре 2016 года строящаяся школа и детский сад (открыт в марте 2017 года) в бухте Казачья объединены в единый образовательный комплекс.
До 2019 года на территории образовательного центра планируется построить дополнительный учебный корпус на 400 мест и современный бассейн.