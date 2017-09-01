В вузах Дальнего Востока открыто более 20 направлений подготовки

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 20 новых специальностей вводятся в высших и профессиональных учебных учреждениях на Дальнем Востоке в новом учебном году, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"В ближайшие годы на Дальнем Востоке будет создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Проанализировав более 600 заявленных и реализуемых в регионе инвестпроектов, мы точно знаем, какие специалисты будут востребованы в регионе. С учетом этих данных необходимо корректировать региональные учебные программы, увеличивать набор или открывать новые направления подготовки в вузах и профессиональных учреждениях. Система образования должна быть более гибкой и отвечать потребностям новой опережающей экономики региона", - приводятся в сообщении слова генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова.

В частности, в стране появилась новая специальность "Управление предприятиями территорий опережающего развития", программа которой разработана Московским Государственным университетом управления и Дальневосточным федеральными университетом.

Она рассчитана на обеспечение приоритетных инвестпроектов высококвалифицированными менеджерами международного уровня, способными применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды.

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема в Еврейской автономной области в этом учебном году начинают готовить рабочие кадры по специальности "Обогащение полезных ископаемых" в интересах компании "Петропавловск-Черная Металлургия".

"Инвестор создает масштабный горно-металлургический кластер, раньше специалистов для одного из ведущих предприятий региона - Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината - привлекали из других регионов, теперь будут готовить в "домашнем" вузе", - отмечается в сообщении.

В Амурском техническом колледже в интересах строящегося газоперерабатывающего завода в ТОР "Свободный" введены новые образовательные программы, по которым будут готовить, в частности, операторов нефтепереработки и лаборантов-экологов.

В профессиональных образовательных учреждениях Хабаровского края в этом году вводятся 13 новых профессий и специальностей, здесь делают упор на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров инженерно-технического профиля. В Приморье возобновляется подготовка по специальности среднего профессионального образования "Агрономия", набор на которую не осуществлялся более 5 лет; также здесь создан специализированный центр компетенций "Кадры для сервиса", который будет готовить специалистов в области туризма.

"Сегодня на Дальнем Востоке появляются новые профессии, о которых раньше не слышали, например, из сферы цифровой экономики. Первые вакансии появились в работе у специалистов по подбору АРЧК ДВ, а в ДВФУ тем временем открывается первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности Game development & VR, сконструированная под запросы технологического предпринимательства, отметил руководитель института развития", - говорится в сообщении.