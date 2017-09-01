Всероссийский форум "Проектория" открылся в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" открылся в пятницу в Ярославле. Старшеклассников со всей России поприветствовал полномочный представитель президента РФ в Центральном федерально округе (ЦФО) Александр Беглов.

"Наш открытый урок - необычный, у нас сегодня на связи 16 тыс. школ, более 1 млн школьников готовы в режиме онлайн подключиться к нашему уроку. Еще несколько лет назад это было практически невозможно, но сегодня мы с вами все вместе здесь, в Ярославле", - сказал Беглов.

Форум собрал в Ярославле более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. С 1 по 4 сентября на площадке "Проектории" школьники будут решать реальные производственные задачи в специально оборудованных лабораториях. Старшеклассники объединятся в команды, их наставниками станут известные ученые и педагоги ведущих вузов страны.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин посетит форум "Проектория" и проведет в Ярославле всероссийский открытый урок. На площадке форума также пройдут лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего. С детьми будут работать представители крупных компаний, ключевых партнеров форума - ГK "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ГK "Росатом", ГK "Р-Фарм", ПАО "Ростелеком", Mail.Ru Group, БФ "Система", РДШ, ОАО "РЖД", ФИОП "Роснано", НИЦ "Курчатовский институт",ГK"Роскосмос", ПАО "Россети", "Россвязь", ФРИИ и другие.

Провести в Ярославле всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" 22 февраля распорядился Владимир Путин. В этом году форум пройдет в формате всероссийского открытого урока "Проектория" и будет посвящен выбору профессии. Председателем утвержденного главой государства оргкомитета форума стал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Первый Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" прошел в Ярославле в ноябре 2013 года.

ТАСС выступает генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".