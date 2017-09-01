В югорском Излучинске открыли новое здание детской школы-интерната

ТАСС, 1 сентября. Новое здание детской школы-интерната открылось в пятницу в югорском поселении Излучинск, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры.

"Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний и открытию нового здания излучинской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Поздравляя детей, их родителей и педагогов, глава региона отметила, что при строительстве нового здания школы использовался опыт, накопленный в работе по созданию максимально благоприятной для ребенка безбарьерной образовательной среды", - сказали в департаменте.

Излучинская школа-интернат открыта с 2008 года, все это время она работала для детей с проблемами слуха. Как отметили в департаменте, с нового учебного года возможности школы расширены, и задачей учреждения стало обучение детей с различными особенностями развития. Сегодня здание готово принять 120 детей из всех муниципалитетов округа, в том числе и 36 воспитанников дошкольного возраста. Здесь представлены все виды специального оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения по территории интерната детей с особенностями развития: это тактильные дорожки, пандусы, указатели с таблицей Брайля, кнопки вызова, адаптированные компьютеры, принтеры, мебель, шахматные доски.

По словам и. о. директора школы, с детьми будут проводиться индивидуальные и групповые занятия - от физминуток до коррекции психоэмоционального состояния. Это звукотерапия, цветотерапия, ароматерапия, еженедельное посещение бассейна в спорткомплексе "Бригантина".

Губернатор региона вручила сертификат на специальные учебники, подготовленные для детей с нарушениями зрения. "Сегодня, в День знаний, в Нижневартовском районе сядут за парты 3753 ученика, 387 из них - первоклассники. Очень рад, что к такому замечательному празднику строители ввели новый корпус школы, чтобы здесь в современных и комфортных условиях занимались и развивались наши дети. Желаю, чтобы в этой школе всегда было тепло и уютно, чтобы дети, которые обучаются здесь, чувствовали себя как дома", - цитирует департамент главу района Бориса Саломатина.

В школе обучение осуществляется по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными стандартами общего образования, с 8 класса дети продолжают обучение по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. В настоящее время в школе обучаются и проживают 37 детей. Из них два ребенка - в дошкольном отделении, 20 - начального общего образования, 15 - основного общего образования. Школа находится на берегу реки Вах.