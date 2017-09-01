Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке чикунгунья на юге Франции. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.
"В августе 2017 года были подтверждены четыре случая заболевания лихорадкой чикунгунья в результате местной передачи вируса чикунгунья в Ле-Канн-де-Мор (регион Прованс, департамент Вар, округ Драгиньян), больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона", - указали в ведомстве. Там отметили, что ранее естественным районом распространения чикунгуньи считались тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, а также Мексика и Гватемала. "В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах - Италии и Франции", - предупреждает Роспотребнадзор.
Для заболевания характерны лихорадка, сильные боли в суставах, а также мышечная и головная боль, тошнота, усталость и сыпь. Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti.
Роспотребнадзор призывает граждан принимать меры предосторожности против укусов насекомых: носить защитную одежду и использовать специальные репелленты. "Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - подытожили чиновники.
Считается, что чикунгунья особенно опасна для детей и лиц пожилого возраста. Известны и случаи, когда молодые люди, которые перенесли лихорадку в тяжелой форме, страдали от вызванных этим заболеванием осложнений на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Речь идет о трудностях при ходьбе и совершении других простейших движений из-за интенсивной боли в суставах - некоторым пациентам приходилось в течение долгого времени передвигаться в инвалидной коляске.