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ВЦИОМ: 68% россиян боятся стать жертвами нападения, аналогичного произошедшему в Сургуте

Общество
1 сентября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

При этом об инциденте известно большинству (63%) участников опроса, но только 9% заявили, что хорошо информированы об этом преступлении

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более двух третей россиян опасаются, что могут стать жертвами нападения, аналогичного случившемуся в Сургуте, где 19 августа мужчина ранил ножом семь прохожих. Таковы результаты опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос "Вы опасаетесь или не опасаетесь, что вы сами или ваши близкие могут оказаться жертвами аналогичного нападения?" утвердительно ответили 68% респондентов. Уверены в своей безопасности 9%, еще 23% не смогли ответить однозначно.

При этом о произошедшем в Сургуте известно большинству (63%) опрошенных ВЦИОМ, однако у 54% знания поверхностные ("что-то слышали, но не знают подробностей") и лишь 9% хорошо информированы об этом преступлении. 37% респондентов указали, что впервые слышат об инциденте.

Каждый второй (51%) называет произошедшее выходкой сумасшедшего, 8% - бандитским нападением. К версии теракта (одиночного - 7% или устроенного группой лиц - 5%) склоняются 12% граждан (однако среди тех, кто в курсе деталей произошедшего, эта доля втрое выше). С тем, что организаторами атаки были радикальные исламисты, соглашаются 9%, тогда как более половины (54%) считают, что на нападавшего никто не оказывал влияния.

Инициативный всероссийский опрос проведен 26-27 августа 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке объемом 1200 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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