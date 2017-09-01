Контроль за неопознанными автомобилями усилили в Москве в связи с началом учебного года

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы усилили контроль за неопознанными автомобилями, припаркованными в местах большого скопления людей, в том числе вблизи станций метро и остановок наземного транспорта, в связи с началом учебного года и в преддверии Дня города. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Учитывая повышенное внимание к антитеррористической безопасности, прежде всего будут проверяться ок, машины без номеров, которые расставлены в местах большого скопления людей. Также эти автомобили существенно затрудняют работу правоохранительных органов по розыску угнанных автомобилей или автомобилей, которые участвовали в каких-то противоправных действиях. Жители Москвы понимают, что брошенная машина без номеров представляет собой потенциальную опасность", - отметил он.
Ликсутов напомнил, что с мая текущего года по решению антитеррористической комиссии с улиц Москвы эвакуируют автомобили без номерных знаков либо с подложными номерами. "За четыре месяца этого года 2120 автомобилей без номеров переместили на спецстоянки в рамках решения антитеррористической комиссии", - пояснил заммэра.