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Кабмин одобрил ужесточение правил автоперевозки пассажиров

Общество
1 сентября, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Теперь законопроект об изменениях в действующие нормы будет внесен в Госдуму

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило изменения в закон, ужесточающие правила групповой перевозки пассажиров на автомобиле. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 31 августа, сообщил в пятницу официальный сайт правительства.

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"Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии", - говорится в решении кабмина.

Как пояснили в правительстве, "законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд".

Законопроект об изменениях в действующие нормы одобрен и будет внесен в Госдуму.

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