Колокольцев: эволюция преступности предъявляет высокие требования к органам МВД

МОСКВА. 1 сентября. /ТАСС/. Развитие технологий и эволюция преступности предъявляют высокие требования к современным руководителям в структуре МВД, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Постоянно усложняются способы совершения преступлений. Особенно в части, касающейся киберпреступности, хищений в банковской сфере, экстремизма и терроризма. Все это предъявляет повышенные требования к современным руководителям органов и подразделений МВД", - сказал Колокольцев в ходе посвященного Дню знаний выступления перед слушателями Академии управления МВД в пятницу.

Он отметил, что в обучении необходимо делать упор на знания, "имеющие прикладной характер и наполненные конкретным, практическим содержанием". "Однако нужно понимать, какие бы глубокие знания вы не получали, какие бы современные технологии не использовали, главным в нашей работе остаются люди, защита их прав и законных интересов", - сказал министр.

Он добавил, что научно-преподавательскую и педагогическую деятельность в академии ведут более 50 докторов наук и порядка 130 кандидатов наук. "Этот интеллектуальный потенциал должен быть максимально использован при выполнении стоящих перед МВД задач", - сказал Колокольцев

Министр поздравил присутствующих с Днем знаний и вручил сотрудникам и слушателям академии ведомственные награды.