Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил вклад мусульманской общины в поддержание мира и согласия

Общество
1 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам премьера, Курбан-байрам символизирует милосердие, единение и заботу о ближних

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление верховному муфтию и руководителям духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления главы кабмина размещен в пятницу на официальном сайте правительства.

Смотрите также

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам

История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

"Умма России бережно сохраняет свои многовековые традиции. В тесном взаимодействии с другими конфессиями, общественными организациями и государством она многое делает для поддержания мира и согласия, противодействия религиозной нетерпимости и экстремизму", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, ведет большую благотворительную и просветительскую работу, особое внимание уделяет укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи.

"В разных регионах продолжается строительство новых мечетей, исламских учебных заведений. Ежегодно растет количество паломников, выезжающих к святым местам", - отметил глава кабмина.

По словам премьера, Курбан-байрам знаменует завершение хаджа и символизирует мир, милосердие, единение, заботу о ближних. Каждый верующий стремится в этот день совершить молитвы, встретить священный праздник в семейном кругу, окружить близких и родных заботой, оказать помощь всем, кто в ней нуждается, отметил Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама