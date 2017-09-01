Медведев отметил вклад мусульманской общины в поддержание мира и согласия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление верховному муфтию и руководителям духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления главы кабмина размещен в пятницу на официальном сайте правительства.

"Умма России бережно сохраняет свои многовековые традиции. В тесном взаимодействии с другими конфессиями, общественными организациями и государством она многое делает для поддержания мира и согласия, противодействия религиозной нетерпимости и экстремизму", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, ведет большую благотворительную и просветительскую работу, особое внимание уделяет укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи.

"В разных регионах продолжается строительство новых мечетей, исламских учебных заведений. Ежегодно растет количество паломников, выезжающих к святым местам", - отметил глава кабмина.

По словам премьера, Курбан-байрам знаменует завершение хаджа и символизирует мир, милосердие, единение, заботу о ближних. Каждый верующий стремится в этот день совершить молитвы, встретить священный праздник в семейном кругу, окружить близких и родных заботой, оказать помощь всем, кто в ней нуждается, отметил Медведев.