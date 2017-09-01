Пробки в Москве 1 сентября могут достичь 10 баллов

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Пробки в Москве 1 сентября могут достичь 10 балловОбщество 1 сентября, 11:22
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует существенное увеличение общего количества автомобилей, передвигающихся по городу в пятницу, 1 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, местами пробки могут достигать 10 баллов.
"В ближайшие дни в утренние и вечерние часы пик прогнозируется осложнение дорожного движения в городе. Основные затруднения будут наблюдаться в период 07:00 до 09:00 мск и с 16:00 до 20:00 мск", - говорится в сообщении.
В центральной части города продолжаются работы по программе благоустройства "Моя улица", в связи с этим ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации в центральной части города.
Ухудшение погодных условий также может негативно повлиять на дорожно-транспортную обстановку. "Высока вероятность образования пробок в 9 баллов, а местами и в 10 баллов в часы пик. Горожанам рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного, либо сдвинуть свои поездки на внепиковые часы", - сказали в учреждении.