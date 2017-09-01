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Пробки в Москве 1 сентября могут достичь 10 баллов

Общество
1 сентября, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного, либо сдвинуть свои поездки на внепиковые часы

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует существенное увеличение общего количества автомобилей, передвигающихся по городу в пятницу, 1 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, местами пробки могут достигать 10 баллов.

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"В ближайшие дни в утренние и вечерние часы пик прогнозируется осложнение дорожного движения в городе. Основные затруднения будут наблюдаться в период 07:00 до 09:00 мск и с 16:00 до 20:00 мск", - говорится в сообщении.

В центральной части города продолжаются работы по программе благоустройства "Моя улица", в связи с этим ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации в центральной части города.

Ухудшение погодных условий также может негативно повлиять на дорожно-транспортную обстановку. "Высока вероятность образования пробок в 9 баллов, а местами и в 10 баллов в часы пик. Горожанам рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного, либо сдвинуть свои поездки на внепиковые часы", - сказали в учреждении.

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