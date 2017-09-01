Более 60 вузов России примут участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia

ТАСС, 1 сентября. Сезон отборочных соревнований по профессиональному мастерству среди студентов вузов WorldSkills Russia впервые стартовал в пятницу в России. Заявки на проведение соревнований уже подали 67 высших учебных заведений, сообщает пресс-служба WorldSkills Russia.

"1 сентября в России стартует сезон отборочных соревнований по профессиональному мастерству среди студентов вузов. Это новая чемпионатная ветка WorldSkills, поэтому для студентов, которые примут участие в состязаниях, это будет первый подобный опыт. Заявки на проведение отборочных соревнований по профессиональному мастерству, которые завершатся национальным финалом в Москве, подали 67 высших учебных заведений", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие не только столичные, но и региональные вузы. Так, первым отборочный чемпионат с 4 по 6 сентября проведет Брянский технический университет. Национальный финал межвузовского чемпионата состоится в ноябре 2017 года.

"Предполагается, что в финале встретятся около 300 конкурсантов, показавших наиболее высокие результаты. Они будут состязаться в 30 компетенциях из нескольких блоков: "Информационные и коммуникационные технологии", "Искусство и дизайн", "Производство и инженерные технологии", "Строительство и строительные технологии", "Транспорт и логистика, социальные и персональные услуги", - поясняет пресс-служба.

О соревнованиях WorldSkills Russia

Вузовские соревнования по профессиональному мастерству - третье чемпионатное направление, которое развивает WorldSkills Russia. Помимо него в России проводятся состязания среди студентов колледжей и техникумов в возрасте 16-22 года.

Есть также ветка отраслевых чемпионатов. Самый крупный из них - WorldSkills Hi-Tech проходит на производственных площадках крупнейших российских компаний для молодых рабочих в возрасте 16-28 лет. Два других чемпионата - DigitalSkills и AgroSkills ориентированы на IT-сектор и агропромышленный комплекс.

Основная цель соревнований - повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей. Кроме того, участие в таких соревнованиях дает возможность студентам адекватно оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство после завершения учебы.