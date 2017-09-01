La Stampa: папа римский признался, что посещал психоаналитика

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РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в возрасте 42 лет обращался за помощью к психотерапевту. Об этом, как сообщила в пятницу газета La Stampa, сам понтифик рассказал в интервью французскому социологу Доминику Волтону, который готовит к публикации книгу "Политика и общество" (Politique et societe), основанную на беседах с римским первосвященником.
"Я консультировался у еврейского психоаналитика, - приводит издание слова Франциска. - На протяжении шести месяцев я раз в неделю ходил к нему домой, чтобы прояснить некоторые вещи". Понтифик подчеркнул, что специалист ни разу не отказал ему в своих услугах, а перед своей смертью позвонил будущему папе, чтобы провести "духовную беседу".
"Он был хорошим человеком. Когда мне было 42 года, он очень помогал мне на протяжении целых шести месяцев", - отметил Франциск.
Книга "Политика и общество", по данным некоторых СМИ, будет выпущена 6 сентября.