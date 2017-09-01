Мединский встретился с будущими студентами-реставраторами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в День знаний встретился с первокурсниками Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ), обучающимися по новой специальности вуза - "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия".

"Это новый опыт взаимодействия Министерства культуры и МГСУ. У тех, кто выберет эту специальность, блестящее будущее. Потому что небольшая конкуренция специалистов в области реставрации, а спрос огромный", - обратился к студентам Мединский.

Студенты новой специальности будут обучаться проектированию реконструкции объектов уже сложившейся застройки для ее преобразования с учетом современных требований.

По мнению министра, у новых специалистов есть широкое поле деятельности. "Та архитектура, которая есть у нас и в старой Европе, ее больше нигде нет. В Азии ее разрушали, в Америке ей максимум 200 лет. А вот у нас она многовековая и очень разнообразная", - подчеркнул он.

"Это удивительная сфера деятельности - создавая новые ценности, восстановить то, что было утрачено. Я вам очень завидую, потому что, на мой взгляд, профессия строителя, в первую очередь высококвалифицированного, архитектора, инженера, одна из самых интересных в мире", - признался Мединский.

Бесплатный вход студентов-строителей в Музей Щусева

Владимир Мединский также предложил установить свободный вход в Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева для студентов строительных специальностей.

"Давайте мы сделаем для студентов дневного отделения МГСУ вход бесплатным в Архитектурный музей имени Щусева", - сказал Мединский.

Ректор МГСУ Андрей Волков также обратился к министру с просьбой учредить премию или грант для студентов и преподавателей на посещение Венецианской биеннале. "С удовольствием", - ответил Мединский.

Кроме того, на встрече было объявлено о сотрудничестве Минкультуры и вуза. В частности, ведомство намерено способствовать прохождению практики студентами по специальности "реставрация и реконструкция архитектурного наследия".