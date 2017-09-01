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Фестиваль в честь 870-летия Москвы открылся в столице

Общество
1 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Празднование юбилея города пройдет с 1 по 10 сентября на 39 площадках в центре и во всех городских округах

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти столицы открыли фестиваль "Москва-870. Город, где создается история", который пройдет в честь юбилея города с 1 по 10 сентября на 39 площадках в центре и во всех городских округах. Как сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, гостей фестиваля ждут многочисленные концерты, театральные постановки, экскурсии, мастер-классы, участие в мероприятиях бесплатно для всех желающих.

"Москва буквально на следующей неделе будет отмечать свой юбилей. Фестиваль начался 1 сентября и продлится до 10 сентября, он является не только развлекательным, но и познавательным. На протяжении веков изобретения, открытия и достижения московских ученых, первооткрывателей, архитекторов, авиаторов, космонавтов, деятелей культуры, спортсменов становились вехами в российской и общемировой истории. Кульминацией фестиваля станет празднование Дня города 9 и 10 сентября", - отметил он.

Темы фестиваля - "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва открывает", "Москва созидает", "Москва изобретает", "Москва ставит рекорды", "Наши победы" и "Москва будущего" - найдут свое отражение в культурной и познавательной программе площадок.

Балет под открытым небом

На площадке "Москва созидает" на площади Революции будет работать школа актерского мастерства с открытыми занятиями по сценической речи и театральному вокалу, а также театральная мастерская. В Камергерском переулке, на площадке, посвященной опере и балету, зрителей ждут выступления современных оркестров и лучших артистов классической оперы, программа всеми любимых песен о Москве и балетное шоу: классический балет с элементами джаз- модерна.

Площадку "Москва строит" на Тверской площади посвятят преемственности поколений, роли традиции и семьи в архитектурном облике Москвы. Здесь будут установлены "генеалогические древа". Часть из них расскажет о семьях владельцев известных московских особняков (Морозовы, Рябушинские), часть деревьев установят пустыми: на них гости фестиваля смогут разместить свои семейные фотографии. Кроме того, на этой площадке пройдут мастер-классы архитектурных мастерских, где все желающие смогут создать макеты зданий и актуальные арт-объекты.

Азы машиностроения

Сразу три площадки "Москва ставит рекорды", расположенные по всей длине Тверского бульвара превратятся в центр невероятных спортивных развлечений. К примеру, здесь можно будет прогуляться по "кольцам Сатурна" (гибрид карусели и беговой дорожки), "покорить бесконечность" на скалодроме в виде ленты Мебиуса и даже прокатиться на велосипеде с квадратными колесами по специальному "волнистому" велотреку.

На ежедневных бесплатных мастер-классах на площадке "Москва изобретает" на площади Европы юные посетители познакомятся с простейшим приборостроением, соберут настоящие гоночные автомобили с коробкой переключения передач, автомобиль с пневматической подвеской, настоящего робота, неповторимый калейдоскоп и популярную игрушку - спиннер. А еще узнают о великом инженере и изобретателе Михаиле Ломоносове, легендарном конструкторе Георгии Бабкине, прославленном физике Александре Столетове и первой в мире женщине-профессоре математики Софье Ковалевской.

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