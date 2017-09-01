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Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов

Общество
1 сентября, 12:04 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов отметил, что "это очередная ситуация, когда [власти Украины] выдают желаемое за действительное"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма не зафиксировали вещание на полуострове украинских телеканалов, которое Украина обещала начать с 1 сентября в стандартном режиме. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

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"Никаких сигналов, никаких программ. Никаких передач никто сегодня здесь [в Крыму] не принимает, это точно", - сказал Смирнов, добавив, что в тестовом режиме вещание украинских телеканалов в Крыму также не начиналось.

По его словам, "это очередная ситуация, когда [власти Украины] выдают желаемое за действительное".

"Когда пытаются обмануть свой народ, своих налогоплательщиков", - отметил глава комитета.

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