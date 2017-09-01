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Школу на 1,1 тыс. мест с зонами Wi-Fi и тремя спортзалами открыли в Рязани

Общество
1 сентября, 12:15 UTC+3 ТАСС ТАСС 1, сентября. /ТАСС

По словам замминистра образования РФ Ирины Кузнецовой, школа отвечает всем требованиям и нормам

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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №75

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №75

© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. /ТАСС/. Новую современную школу на 1,1 тыс. мест, оборудованную зонами Wi-Fi, тремя спортзалами и помещениями для дополнительного образования открыли 1 сентября в Рязани. Учебное заведение удалось построить всего за год, сообщил журналистам врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

"Школа замечательная, слов нет, сроки были крайне сжатые. Молодцы строители, молодцы родители, педагоги, потому что, честно говоря, боялись, что не успеем, отмывали школы просто всем миром, оборудование в последние самые дни получили. Но все удалось сделать к 1 сентября, дорога ложка к обеду, и дети уже сегодня здесь могут учиться", - отметил он.

Рязанская школа № 75 в строящемся микрорайоне Дашково-Песочня была востребована населением - уже в следующем году в учебном заведении набирается 11 первых классов. Строительство началось в 2016 году в рамках государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах". Общая стоимость объекта составила почти 721 млн рублей.

Как отметила замминистра образования РФ Ирина Кузнецова, школа отвечает всем требованиям и нормам. В ней предусмотрены зоны для подзарядки телефонов и пользования Wi-Fi, есть три спортивных зала и "много мелочей, которые сделаны незаметно, но так правильно, чтобы ребенок, приходя в школу, не терялся в ней".

"Все классы оборудованы в соответствии с СанПИНами и ФГОСами, что очень важно. Здесь возможно и дополнительное образование во второй половине дня, причем не только для детей, но и для взрослых. И здесь каждый ребенок найдет себе занятие по интересам", - отметила Кузнецова.

По словам Николая Любимова, строительство школ является одним из приоритетов работы областного правительство. 31 августа в селе Ильинка была открыта новая школа, ведется строительство учебных заведений в Захаровском и Алексадро-Невском районах. Кроме того, уже в следующем году планируется начать стройку еще одной школы в Рязани, так как городу необходимо ввести как минимум 14 школ для ликвидации второй смены.

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