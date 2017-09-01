Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День знаний прибыл в Ярославскую область, где планирует принять участие во Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее". Общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более одного миллиона учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны.

Также Путин проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и встретится с общественностью региона.