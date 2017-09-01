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Генпрокуратура проверит заготовку леса в Сочинском нацпарке

Общество
1 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Сообщается, что Минприроды Краснодарского края затягивает процедуру перевода земель лесного фонда в категорию особо охраняемых природных территорий

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о проведении коммерческих рубок в Сочинском нацпарке. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

"В связи с информацией о проведении аукционов купли продажи лесных насаждений на территории Солох-Аульского участкового лесничества, мы обратились в Генпрокуратуру. В соответствии с постановлением Правительства РФ эта территория присоединена к Сочинскому национальному парку", - говорится в сообщении.

В Минприроды РФ добавили, что Минприроды Краснодарского края затягивает процедуру перевода земель лесного фонда в категорию особо охраняемых природных территорий, тем самым "создается возможность для коммерческой заготовки древесины на территории лесничества, фактически, охраняемой природной территории федерального значения".

Ранее факты выборочной рубки дубов на территории Солох-Аульского участкового лесничества зафиксированы инспекторами Сочинского национального парка.

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю провело проверку и передало материалы с установленными фактами рубок в правоохранительные органы еще в июне.

Общий объем незаконно срубленной древесины составил 9,33 кубических метра, сумма ущерба составила 2,3 млн руб.

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Керимов, Мурад Керимович
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