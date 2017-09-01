Медведев в День знаний посетил новую школу в Подольске

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День знаний посетил новую школу в подмосковном Подольске. Глава правительства поздравил педагогов и учеников с началом учебного года, а также осмотрел учебный комплекс, который расположен в новом районе города.

"Во время осуществления большой программы по жилищному строительству (по всей стране) основное внимание должно уделяться строительству школ и детских садов; эта общероссийская программа охватывает всю страну вплоть до Дальнего Востока", - отметил премьер. "И ваша школа - пример того, как решается эта задача", - обратился Медведев к учащимся. "Она не только во многом решила проблему нехватки учебных мест, но и является примером нового современного школьного здания, а также современных новых программ обучения", - считает он.

Новая школа планирует активно сотрудничать с рядом вузов, в частности с Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ). В школе будут читать лекции представители профессорско-преподавательского состава этих институтов, а в лабораториях институтов будут проходить дополнительные занятия по различным направлениям.

Медведев подчеркнул, что от такого сотрудничества высшей и средней школы зависит и качество образования выпускников. "А именно от вас во многом зависит, как дальше будет развиваться жизнь в стране", - обратился он к учащимся 11 классов. По его словам, в этом отношении "значение качественного школьного образования трудно переоценить".

Премьер осмотрел классы, мастерские, где проходит урок труда, столовую, поинтересовался ценой на завтраки и обеды. Ему показали спальную комнату, где будут отдыхать школьники, оставшиеся на продленный день. В завершение посещения премьер вручил школе подарочный сертификат на интерактивную плазменную панель со встроенным компьютером. Сама панель, как сообщил он, будет доставлена в школу в течение недели.