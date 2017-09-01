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Более 100 тыс. мусульман приняли участие в намазе Курбан-байрама в Петербурге

Общество
1 сентября, 12:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

По словам председателя Духовного управления мусульман Северо-Западного региона России муфтия Равиля Панчеева, этому способствовала теплая и сухая погода

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Число участников праздничного богослужения по случаю Курбан-байрама в Санкт-Петербурге стало максимальным за последние годы - около 100 тыс. человек, сообщил ТАСС настоятель Соборной мечети, председатель Духовного управления мусульман Северо-Западного региона России муфтий Равиль Панчеев.

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По его словам, этому способствовала теплая и сухая погода, установившаяся в городе, ведь Соборная мечеть вмещает 5 тыс. верующих, и большинству приходится молиться рядом, на улице.

"Сегодня в Петербурге тепло и сухо, поэтому на молитву собралось больше людей, чем обычно - около 100 тыс. человек", - сказал он.

На праздник Ураза-байрам в июне 2017 года шел ливень, и число верующих на праздничном намазе не превысило 40 тыс. Муфтий отметил, что богослужение было построено с учетом совпадения праздника с Днем знаний.

"Мы начали ровно в 07:00 и завершили намаз в 07:40, ведь практически всем сегодня нужно вести детей или внуков на школьные линейки", - сказал он.

Праздничный намаз провели и в мемориальной мечети имени Джафара Пончаева и в двух молельных комнатах - на Сенном рынке и на улице Беринга. Также на специально подготовленных площадках в Ленинградской области верующие могут осуществить праздничные ритуалы, отметил муфтий. Мясом жертвенных животных в Курбан-байрам принято обязательно угощать не только родственников и гостей, но и малоимущих.

В пресс-службе городского комитета по образованию ТАСС рассказали, что особых распоряжений о переносе линеек в связи с мусульманским праздником с улицы внутрь помещений школам не давали.

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"Каждая школа принимает решение самостоятельно в зависимости от погодных или технических условий. Мы знаем о таких решениях в разных районах, в том числе Выборгском, Приморском и других. Связи с праздником здесь нет", - сказал представитель комитета.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных, праздник продолжается три дня.

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