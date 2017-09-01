Пучков поздравил курсантов Санкт-Петербургского университета МЧС России с Днем знаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил с новым учебным годом будущих спасателей, обучающихся в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России.

"Поздравляю всех первокурсников и кадетов с первым учебным днем, вы сделали правильный жизненный выбор, прошли серьезные отборочные испытания, показали твердость убеждений, характер, а также высокий уровень практической готовности к выполнению служебных обязанностей. Здесь, в стенах университета, вы получите новые теоретические знаний как по общеобразовательным дисциплинам, так и по профессиональной сфере компетенции МЧС России", - сказал министр.

В будущем, отметил министр, студенты именно этого вуза будут внедрять современные технологии управления рисками, а также форматы безопасности жизнедеятельности населения страны.

"Вы будете аттестованы как спасатели, получите профессию пожарного, пройдете этап подготовки и потом будете непосредственно принимать участие в ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий", - отметил Пучков.

Глава МЧС России также осмотрел помещение университета, материально-техническую базу вуза и пообщался с курсантами.

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России - старейшее учебное заведение России пожарно-технического профиля, основанное в 1906 году. На базе вуза действует кадетско-спасательный корпус, который реализует общеообразовательную программу среднего общего образования для учащихся 10-11-х классов.