В Карелии планируют построить новые школы в Петрозаводске и Сортавале

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. В ближайшие годы в Карелии планируют построить новые школы в Петрозаводске, Сортавале и в ряде сел. Об этом врио главы республики Артур Парфенчиков доложил секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву во время рабочей встречи.

"У нас готовится план по поручению правительства по новым школам, которые мы будем строить - это, конечно, в городе Петрозаводске, в городе Сортавале и еще ряде населенных пунктов, включая сельские школы", - отметил Парфенчиков.

По его словам, необходимо уйти от сокращения числа школ в малых населенных пунктах.

"Мы будем делать все для того, чтобы в целом практика сокращения школ была прекращена", - отметил он.

Патрушев высоко оценил качество Петрозаводского кадетского училища, которое открылось 1 сентября в столице Карелии.

Он выразил уверенность в том, что это учреждение станет своего рода эталоном качества образования, на который должны будут равняться и остальные учебные заведения региона.