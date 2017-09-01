Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Карелии планируют построить новые школы в Петрозаводске и Сортавале

Общество
1 сентября, 13:25 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 1, сентября. /ТАСС

Врио главы республики Артур Парфенчиков отметил, что власти будут делать все для того, чтобы "практика сокращения школ была прекращена"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. В ближайшие годы в Карелии планируют построить новые школы в Петрозаводске, Сортавале и в ряде сел. Об этом врио главы республики Артур Парфенчиков доложил секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву во время рабочей встречи.

"У нас готовится план по поручению правительства по новым школам, которые мы будем строить - это, конечно, в городе Петрозаводске, в городе Сортавале и еще ряде населенных пунктов, включая сельские школы", - отметил Парфенчиков.

По его словам, необходимо уйти от сокращения числа школ в малых населенных пунктах.

"Мы будем делать все для того, чтобы в целом практика сокращения школ была прекращена", - отметил он.

Патрушев высоко оценил качество Петрозаводского кадетского училища, которое открылось 1 сентября в столице Карелии.

Он выразил уверенность в том, что это учреждение станет своего рода эталоном качества образования, на который должны будут равняться и остальные учебные заведения региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама