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Шойгу: освоение Арктики сегодня - гарантия независимости России завтра

Общество
1 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Министр поздравил воспитанниц пансиона Минобороны РФ с 1 сентября и после торжественного мероприятия принял участие в дебатах, касающихся необходимости освоения Арктики

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Освоение Арктики сегодня гарантирует обеспечение независимости России в будущем. Такое мнение выразил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, принявший участие в дебатах воспитанниц пансиона Минобороны.

Министр поздравил воспитанниц пансиона Минобороны РФ и после торжественного мероприятия принял участие в дебатах на тему: "Освоение Арктики: сегодня или завтра?", во время которых девочки разделились на две команды, одна из которых была уверена, что начинать освоение Арктики нужно как можно скорее, тогда как вторая придерживалась мнения, что сейчас освоение региона нецелесообразно.

Сторонники развития региона назвали Арктику кладовой природных ресурсов, отметили значение Северного морского пути, возможность повышения качества жизни коренных народов Севера и международного сотрудничества, а также обратили внимание на роль Арктики в обеспечении безопасности России. Вторая команда решила, что торопиться с развитием региона не стоит из-за некоторых экологических проблем. Также девочки высказали сомнения в экономической целесообразности освоения региона и в том, что это принесет пользу коренным народам Севера. Кроме того, команда посчитала, что это может вызвать обострение политического противостояния в Арктике.

После того, как девочки изложили свои мнения, аудитория смогла задать вопросы. Некоторые считали, что вместо освоения Арктики стоит вкладываться в развитие других регионов РФ, другие - что надо развивать регионы, которые будут экономически выгодны в дальнейшем, в том числе Арктику, где большое число полезных ископаемых.

Точку в дебатах поставил министр обороны. "Освоение Арктики - это гарантия независимости России завтра", - резюмировал он.

Также поздравить девочек с 1 сентября пришли заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, которая курирует пансион, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, являющаяся председателем попечительского совета этого учебного заведения, музыканты Игорь Бутман и Сергей Мазаев и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса космонавт Сергей Крикалев.

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День знаний - 2017 Арктика сегодня
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Шевцова, Татьяна Викторовна Нестеренко, Татьяна Геннадьевна
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