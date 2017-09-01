Власти Марий Эл ставят цель обеспечить в школах образование, позволяющее идти в любой вуз

ТАСС, 1 сентября. Власти Республики Марий Эл ставят перед собой цель обеспечить школьникам образование, позволяющее поступать в любые российские вузы, заявил врио главы региона Александр Евстифеев на открытии новой школы в селе Эмеково Волжского района Марий Эл.

"Перед республикой стоит задача обеспечить наших школьников образованием, создать "синхрон" между подготовкой наших школьников и требованиями, которые предъявляют вузы сегодня к абитуриентам. Мы должны обеспечить наших школьников возможностью поступить в любой вуз РФ. Это наша задача, она не завтра может быть реализована, но мы должны работать последовательно, и эта цель должна быть обязательно достигнута", - сказал он.

Новая школа на 120 мест в селе Эмеково построена на месте старой, деревянное здание которой было снесено. В здании школы расположены пищеблок, медицинский кабинет, спортивный зал для общей подготовки с возможностью играть в баскетбол и волейбол, актовый зал на 80 мест, просторные предметные кабинеты, отдельно выделенный блок начальной школы.