"Арктический доктор" поможет привлечь врачей в города Севера

ТАСС, 1 сентября. Мурманская область направила в правительство РФ предложение внедрить в северных регионах федеральную программу "Арктический доктор". По аналогии с программой "Земский доктор" она должна поддерживать врачей, переезжающих работать на Север, но не только в сельскую местность, но и в города.

Власти других северных регионов позитивно оценивают предложенную Мурманской областью идею. По их мнению, она привлечет медицинских специалистов. Однако некоторые эксперты считают, что врачам стоит давать не деньги, а жилье.

Решить вопрос дефицита медкадров

Как сказала ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун, необходимость федеральной программы "Арктический доктор" вызвана тем, что на Крайнем Севере особенно остро стоит вопрос дефицита медкадров. Так, в Мурманской области потребность во врачах-специалистах составляет 636 человек. При этом власти региона предлагают выплачивать арктическим специалистам не 1 млн, как по программе "Земский доктор", а 2 млн рублей.

"Арктический доктор", если его внедрить взамен действующей программы "Земский доктор", должен решить эту проблему за счет привлечения специалистов из регионов. Для этого им должны выплачивать поэтапные компенсационные выплаты в общей сумме порядка 2 млн рублей. При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум на пять лет. Сейчас предложение направлено в правительство РФ на рассмотрение", - сказала Ковтун.

Власти уточняют, что сейчас программа "Земский доктор" хоть и действует в арктических регионах, но только для специалистов, переезжающих в сельскую местность. Так, медработников удалось привлечь в Ненецкий автономный округ (НАО).

"В этом году в поселок Искателей приехали работать два врача. В округе действовала такая же программа и для среднего медицинского персонала, приезжающим работать в сельской местности специалистам также выплачивали по 1 млн рублей. Всего с 2012 года по этим двум программам приехали работать в сельскую местность НАО 13 врачей и 33 специалиста со средним медицинским образованием", - сообщили в департаменте экономики и финансов администрации (НАО).

В Ямало-Ненецком автономном округе за время действия программы с 2012 года в сельские медучреждения были трудоустроены и получили выплаты в 1 млн рублей (из них 500 тыс. - федеральный бюджет, 500 тыс. - окружной) 102 врача. В Архангельскую область с 2012 года удалось привлечь 228 специалистов.

Специалисты уехали из Арктики

Однако в некоторых регионах программа "Земский доктор", наоборот, поспособствовала оттоку кадров. Она не решает проблемы привлечения врачей в арктические города, которые также нуждаются в специалистах. "Когда заработала программа "Земский доктор", многие уехали из арктических районов в центральные районы, а сейчас можно было бы обратно привлечь их в Арктику", - сказала главный врач Булунской районной больницы (Якутия) Алла Андреева.

По ее словам, средняя зарплата врачей в Якутии составляет 80-100 тыс. рублей, среднего медперсонала - 50-60 тыс. рублей, младшего медперсонала - 30-40 тыс. рублей, однако это слабая мотивация. "Многие не хотят ехать в Арктику, потому что здесь цены намного выше, продукты дорогие, отдаленность, девять месяцев зимы, лето короткое - всего один месяц. У многих из-за этого депрессия, стрессы", - отметила она. По мнению главврача, большие подъемные выплаты для врачей, которые едут работать в Арктику, были бы хорошей мотивацией.

Местные меры поддержки

В некоторых арктических регионах уже существуют собственные меры поддержки врачей. Но, по мнению экспертов, суммы слишком маленькие, чтобы действительно привлечь специалистов. "В Мурманской области их ждет 150 тыс. рублей - это ни о чем. К нам без принуждения никто не поедет", - отметил депутат Мурманской облдумы Олег Минин.

По данным Минздрава Коми, специалисты дефицитных специальностей могут претендовать на единовременную компенсационную выплату в 100 тыс. рублей. По договорам о трудоустройстве студентам-контрактникам предоставляются именные стипендии в 2-2,7 тыс. рублей. Действуют соглашения с муниципалитетами о предоставлении медработникам служебного жилья.

В Архангельской области молодым врачам единовременно выплачивают 50 тыс. рублей за обязательство отработать не менее трех лет в амбулаторно-поликлиническом звене.

Как сообщил ТАСС руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Сергей Свиридов, есть меры поддержки медработников, желающих работать в округе. "Врачам, приезжающим работать в округ, мы компенсируем наем жилья (в зависимости от количества членов семьи, до 15 тыс. в месяц в течение пяти лет). Если специалист работает в сельских населенных пунктах - то и расходы на ЖКХ. Если врач приезжает работать в НАО, ему выплачивается по закону "о северах" оклад и 1/2 оклада - членам семьи", - сказал Свиридов.

Эти меры поддержки помогают привлекать специалистов из других регионов, где заработная плата врачей меньше. "Тем не менее, программа "Арктический доктор" помогла бы справиться с дефицитом кадров и стала бы серьезной поддержкой для всех врачей, желающих работать в Арктике. И в городах, в том числе, а не только в сельской местности", - сказал ТАСС Свиридов.

Жилье поможет привлечь медиков

По словам экспертов, привлечь специалистов в Арктику могут не только подъемные, но и собственное жилье. Как сообщила ТАСС начальник отдела государственной службы и кадров Минздрава Карелии Ольга Куракова, в арктических районах республики не хватает порядка 19 врачей, и проблема с жильем - главная причина, почему специалисты не едут в северные территории. Она отметила, что врачам в регионе выплачивается компенсация до 7 тыс. рублей в месяц на оплату арендованного жилья, однако съемное жилье - не собственное. "Врачам предоставляется компенсация за аренду жилья, но в любой момент приехавший врач может остаться без него", - добавила Куракова.

Руководитель администрации заполярного города Воркута Игорь Гурьев уточнил, что городские власти сейчас сами решают вопрос с обеспечением медиков квартирами, и это дает свои результаты. "Буквально полгода назад пять-шесть специалистов приехали в Воркуту в поликлинику. Мы выделили им пустующие квартиры - передаем их Минздраву, который ремонтирует жилье из своих фондов", - сказал ТАСС Гурьев.

Куракова добавила, что, если бы была возможность строительства жилых домов и закрепления жилых помещений в оперативное управление за больницами, то это бы помогло решить проблему с нехваткой врачей.