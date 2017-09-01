Новый съезд с Садового кольца на Ленинский проспект откроют в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый съезд с Садового кольца на Ленинский проспект организуют для автомобилистов в Москве, он будет осуществляться через проезд Апакова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дороже движения (ЦОДД).

"В ближайшее время [на Садовом кольце] появится еще один дополнительный разворот на Зубовском бульваре у здания МИА "Россия Сегодня" через обособленный поворотный карман, а также будет организован съезд на Ленинский проспект через проезд Апакова", - отметили в пресс-службе.

Накануне один из автомобилистов Москвы опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" видео со съездом с Садового кольца на Ленинский проспект. На записи видно, как при развороте на 180 градусов автомобили не вписываются в суженный съезд, поэтому им приходится заезжать на встречную полосу и даже сдавать назад. Власти Москвы пояснили, что съезд открылся после реконструкции трассы в рамках программы "Моя улица", впоследствии его закрыли.

Там пояснили, что теперь "поворот осуществляется через имеющийся разворот на Зубовском бульваре, далее автомобилистам необходимо следовать по внешней стороне Садового кольца через Крымский мост, а затем совершить съезд на Ленинский проспект".