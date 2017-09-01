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Обновленная КДМ-2 на Архангельском бумажном комбинате будет запущена в 2019 году

Общество
1 сентября, 13:43 UTC+3

На машине планируется заменить производственное оборудование, линии транспортировки и маркировки

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Вторая картоноделательная машина (КДМ-2) Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) будет запущена после реконструкции в 2019 году, сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Полностью обновленная КДМ-2 будет запущена в 2019 году. В рамках первого этапа реконструкции всего технологического потока второй картоноделательной машины АО "Архангельский ЦБК" начались поставки оборудования на комбинат", - сказали в пресс-службе, добавив, что всего будет поставлено оборудования на 53,5 млн евро от компании Valmet.

По данным комбината, на КДМ-2 заменят производственное оборудование, линии транспортировки и маркировки. Это, как отметили в пресс-службе, позволит увеличить производительность, повысить качество продукции, расширить ассортимент бумаги для гофрирования и картона и снизить себестоимость продукции.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. АЦБК является градообразующим предприятием для города Новодвинска

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