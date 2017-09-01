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Вице-премьер Шувалов и глава Рособрнадзора Кравцов поздравили первокурсников МГУ

Общество
1 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Вице-премьер подчеркнул, что Московский университет лидирует среди российских вузов в международных рейтингах

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Игорь Шувалов и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов приняли участие в торжественной церемонии посвящения первокурсников МГУ в студенты.

"МГУ - это не только лучшее учебное и научное учреждение страны, для меня это лучший университет в мире, мой родной дом. Дом, который мне подарил все, о чем можно мечтать молодому человеку - дорогу в жизнь", - сказал Шувалов. Он добавил, что студенческая жизнь "будет тяжела, но в этой тяжести будет много счастья". "Не упускайте шансов, которые дает вам МГУ", - отметил вице-премьер.

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Шувалов также подчеркнул, что Московский университет лидирует среди российских вузов в международных рейтингах. "Это не только лучший российский вуз, но и наш университет, о котором знают лучшие рейтинги мира. Мы конкурируем со Стэнфордом и Оксфордом, мы входим в лучшую сотню университетов мира", - считает вице-премьер.

Он напомнил, что по поручению президента РФ в России был создан свой рейтинг "Три миссии университета" (российский сегмент рейтинга вышел летом, западный сегмент будет обнародован осенью). "Он сейчас набирает обороты и должен завоевать свое место в мировом образовательном пространстве. Я надеюсь, что МГУ в нем будет занимать одну из первых строчек", - сказал Шувалов.

"Мы всегда будем помнить, что заканчивали Московский университет", - отметил на церемонии глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, МГУ очень много делает в целом для развития образования в России, не только для высшего, но и общего. "[Ректор МГУ] Виктор Антонович [Садовничий] делает много для того, чтобы наша система образования считалась лучшей в мире, и мы занимали лидирующие позиции в науке", - сказал Кравцов.

Он также вручил подарок ректору МГУ от известного путешественника Федора Конюхова - частичку воздушного шара, на котором он совершил кругосветное путешествие. "Я вам желаю, ребята, чтобы каждый из вас совершил путешествие на воздушном шаре, на самолете, пешком, а многие из вас совершат путешествие в науку, в образование, пусть это путешествие будет успешным", - пожелал студентам Кравцов. "Московский университет - это, конечно, учеба, это лекции, семинары, зачеты, сессии, все это будет. Но Московский университет - это жизнь, для вас новая жизнь, неповторимые, незабываемые годы", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

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Шувалов, Игорь Иванович Кравцов, Сергей Сергеевич Садовничий, Виктор Антонович
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