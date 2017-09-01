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Бастрыкин открыл новый кадетский корпус СК в Петербурге

Общество
1 сентября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Глава СК отметил, что кадетскому движение исполнилось более 300 лет

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин открыл Санкт-Петербургский кадетский корпус СК РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Это первый учебный год для нового учебного учреждения в системе СК России, в котором постигать азы государственной службы будут 18 мальчиков и 22 девочки в возрасте 13-и и 14-и лет", - сообщила она.

На открытии корпуса Бастрыкин напомнил, что кадетскому движение исполнилось более 300 лет. "И замечательно, что не только в Москве, но и на берегах Невы сегодня будут готовиться кадеты, будущие слушатели академии Следственного комитета. Через пять лет мы сможем с помощью ведомственных учебных заведений полностью обеспечивать нашу потребность в высококвалифицированных кадрах", - цитирует Петренко главу СК.

Глава СК поздравил кадетов с Днем знаний и поблагодарил всех, кто принимал активное участие в подготовке образовательных учреждений к новому учебного году. За вклад в развитие кадетского движения и академии медалями Следственного комитета были награждены режиссер Никита Михалков, Александр Сухарев, Олег Логунов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Андрей Бурлаков и другие.

Также на торжественном мероприятии Бастрыкин вручил ректору академии Александру Ефремову знамя Санкт-Петербургской академии. В завершение мероприятия гостям представили экспонаты созданного на базе академии музея - образцы криминалистической техники, следственный чемодан, а также орудия, которые использовались при совершении преступлений, собранные со всего Северо-Западного федерального округа.

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Бастрыкин, Александр Иванович
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