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Путин призвал школьников сделать принципиально новый шаг в развитии страны

Общество
1 сентября, 14:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Президент также рассказал о мощной конкуренции в мире, но отметил постоянный прогресс российского государства

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал молодежь сделать принципиально новый шаг в развитии страны. С таким призывом он обратился к школьникам Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее".

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"Все последующие поколения, а это избитая фраза, вы много раз ее слышали, всегда лучше, чем предыдущие, добиваются большего. Это правда, это вполне естественно, потому что новое поколение приходит на тот фундамент, который был создан предыдущим, - сказал он. - Ваша задача - не просто сделать что-то новое, это само собой разумеется, оно будет новым, на базе того, что создано раньше. Ваша задача сделать принципиально новый шаг".

Президент отметил, что жизнь всегда сложна с точки зрения конкуренции. Он обратил внимание на то, как активно развивается мир, на то, что есть страны, которые по количеству населения несопоставимо больше РФ, есть страны, где технологии и современные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас. "Но если мы существуем уже более тысячи лет и так активно развиваемся и укрепляем себя, значит что-то у нас есть такое, что этому способствует, - заметил Путин. - Это что-то - это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего человека, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед". Российский лидер назвал это пассионарностью, описанной русским философом Львом Гумилевым.

Он призвал учеников, собравшихся в зале, иметь это ввиду и "добиваться не просто лучших результатов, чем прежнее поколение, а качественно лучших, не только в сравнении с тем, что было сделано в нашей стране, но и по сравнению с нашими конкурентами во всем мире". "Я не говорю про каких-то врагов, сейчас не будем говорить о грустном, - сделал ремарку Путин. - Я говорю просто о конкурентах, о том, что конкуренция очень мощная".

Российский лидер напомнил, что в России часто говорят о том, что можем сделать что-либо не хуже других. "Мы лучше должны сделать всегда, именно в силу тех обстоятельств, о которых я только что сказал", - заявил президент, отметив, что это позволит сохранить суверенитет и сделать жизнь будущих поколений лучше, чем сейчас.

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