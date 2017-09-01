Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, "будет властелином мира".
"И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках", - признался глава государства на форуме "Проектория".
"Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы", - полагает Путин. По его мнению, "тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира".
Президент заверил, что если Россия будет лидером в области искусственного интеллекта, "также будет делиться этими технологиями со всем миром как мы сегодня делимся атомными технологиями". "Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня", - призвал глава государства школьников и студентов.