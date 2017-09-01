ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний. С такими словами он обратился ко всей аудитории Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее".

"Я хочу вас, всех присутствующих в этом зале, и всех, кто нас видит по различным канал массовой информации, всех студентов, школьников, преподавателей поздравить с этим замечательным праздником - с Днем знаний", - сказал он. Российский лидер также попросил не забывать родителей, особенно первоклассников, которые сделали свой первый шаг к знаниям, и также адресовал им слова поздравления.

Президент РФ привел статистику, согласно которой к 1 сентября в стране открылось 79 новых школ, из них две - в Ярославской области. Он поблагодарил врио губернатора Дмитрия Миронова за то, что выполняет свои обещания и реализует социальные проекты. Путин добавил, что до конца года по всей России откроется еще 170 школ.