Около 500 осужденных начали изучение школьной программы в Курской области

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КУРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Около 500 осужденных приступили 1 сентября к изучению школьной программы в Курской области, среди них один из самых возрастных учеников в регионе, которому 57 лет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по области Николай Цыбульский.
"За школьные парты в этом году сели 490 осужденных, еще более 1000 осужденных продолжат свое образование в профессиональных училищах. К обучению приступил и, наверное, самый пожилой школьник, которому накануне исполнилось 57 лет", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что в соответствии с законом все осужденные в возрасте до 30 лет и не окончившие при этом школу должны посещать учебные заведения, которые имеются в Курской области в каждой колонии и следственном изоляторе. "Осужденных обучают по программе с седьмого по 11-й классы. Но некоторые даже не умеют читать. Для них проводят дополнительные занятия", - добавили в пресс-службе УФСИН.
По словам Цыбульского, более половины осужденных, достигших 30 лет, хотят начать или продолжить обучение. Интерес к образованию и полученные навыки, в свою очередь, являются "еще одним шагом для получения условно-досрочного освобождения".
На территории Курской области действуют четыре исправительные колонии, колония-поселение и следственный изолятор. В исправительных учреждениях функционируют вечерние средние школы, профессиональные училища по подготовке токарей, электромонтажников, кузнецов, сварщиков, проводится дистанционное обучение в филиалах Современной гуманитарной академии.