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Рабочие профессии с начала 2017 года стали более популярными среди молодежи

Общество
1 сентября, 15:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, сентября. /ТАСС

По словам замминистра образования и науки, задача министерства и властей регионов - "создавать условия для увеличения числа заинтересованных в получении самых современных и продвинутых профессий"

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КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Количество абитуриентов, выбирающих для поступления рабочие специальности, в 2017 году увеличилось, интерес молодежи к этим профессиям вырос. Об этом сообщила в пятницу замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова во время посещения Межрегионального центра компетенций в области информационных и коммуникационных технологий в Казани, где студентов готовят к чемпионату по стандартам Worldskills.

"Очень важно для России сегодня - подготовка профессиональных рабочих кадров, новых специалистов для социально-экономического развития. <…> 2017 год для РФ стал переломным в системе подготовки кадров СПО [среднего профессионального образования], у нас увеличилось количество поступающих на рабочие профессии и специальности, вырос балл поступления", - сказала она.

По словам Огородовой, задача Министерства образования и науки РФ и властей регионов - "создавать условия для увеличения числа заинтересованных в получении самых современных и продвинутых профессий".

В декабре 2015 года Татарстан стал победителем конкурсного отбора министерства по открытию Межрегионального центра компетенций в области информационных и коммуникационных технологий. Всего в рамках программы развития образования на 2016-2020 гг. в России создано семь таких центров.

Центр создан на базе Казанского техникума информационных технологий и связи. Цель проекта - создание в Татарстане условий для подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в области информационных и коммуникационных технологий в соответствии с мировыми требованиями и с использованием передовых технологий, и подготовки национальной сборной к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Казань выиграла право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

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