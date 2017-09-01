В Чехии сварят партию пива для папы римского

ТАСС, 1 сентября. Пивовары чешской компании Budejovicky Budvar в городе Ческе-Будеёвице 5 сентября сварят новое пиво в подарок папе римскому Франциску. Об этом Чешскому телеграфному агентству сообщил в пятницу пресс-секретарь местной епархии Мирослав Бина.

По его словам, к варке напитка приступят после торжественной литургии, а когда пиво будет готово, его освятит будеёвицкий епископ Властимил Крочил. "В знак уважения пивовары подарят святому отцу 122 бутылки светлого пива сорта "лежак", которое благословит епископ. Пиво будет дозревать 90 дней, после чего епископ и заместитель директора пивоварни передадут всю партию папе Франциску", - уточнил Бина. Он отметил, что инициатива будеёвицких пивоваров одобрена посольством Чехии в Ватикане.

"Для нас это очень престижно, - пояснил представитель компании "Будеёвицки будвар" Петр Замец. - Наше пиво отправится в Ватикан впервые". Пивовар подчеркнул, что эта партия напитка в свободную продажу не поступит.

Ожидается, что партия из 122 бутылок будет передана папе Франциску в середине декабря, когда представители Ческе-Будеёвице посетят Ватикан.