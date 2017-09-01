Минобрнауки обнародовало направления выпускных сочинений 2017/2018 учебного года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки обнародовало в пятницу пять направлений итогового сочинения для 2017/2018 учебного года. Информация опубликована на сайте ведомства.

"Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Натальи Солженицыной определены пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год. Ими стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество", - говорится на сайте Минобрнауки.

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года во исполнение поручения президента РФ с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". В том случае, если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность пересдачи.

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).