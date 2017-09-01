Минобрнауки обнародовало направления выпускных сочинений 2017/2018 учебного года

Российский пятиборец Лесун примет участие в Кубке Кремля 2017 годаСпорт 1 сентября, 15:55
Нештатные экзамены: как космонавтов учат действовать в критических ситуацияхКосмос 1 сентября, 15:53
Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейкеСпорт 1 сентября, 15:43
Бывший чемпион мира по боксу Заб Джуда арестован за неуплату алиментовСпорт 1 сентября, 15:37
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 2 сентября из-за туманаОбщество 1 сентября, 15:32
Таможня на Урале задержала более 50 кг контрабандного янтаря перед отправкой в КитайНовости Урала 1 сентября, 15:31
Минобрнауки обнародовало направления выпускных сочинений 2017/2018 учебного годаОбщество 1 сентября, 15:23
"Хоккей, который не забудется никогда": 45 лет назад стартовала суперсерия СССР - КанадаСпорт 1 сентября, 15:20
ПФР призвал не верить сообщениям в интернете о прибавках к пенсии за долгий бракОбщество 1 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки обнародовало в пятницу пять направлений итогового сочинения для 2017/2018 учебного года. Информация опубликована на сайте ведомства.
"Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Натальи Солженицыной определены пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год. Ими стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество", - говорится на сайте Минобрнауки.
Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года во исполнение поручения президента РФ с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". В том случае, если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность пересдачи.
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).